Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു​വ​ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ 2025...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:22 AM IST

    യു​വ​ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ 2025 ‘രാ​ഗ​നി​ലാ​വി​ൽ’ അ​ര​ങ്ങേ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വ​ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ 2025 ‘രാ​ഗ​നി​ലാ​വി​ൽ’ അ​ര​ങ്ങേ​റി
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: യു​വ ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ യു​വ​ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ പ​തി​മൂ​ന്നാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് ‘രാ​ഗ​നി​ലാ​വി​ൽ’ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ജി​ബി ബേ​ബി, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി​ൽ​സ​ൺ തോ​മ​സ്, ബി​ജു ശ​ങ്ക​ർ, മി​നി സു​ഭാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ആ​മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. അ​ഭി​ലാ​ഷ് ശ്രീ​ക​ണ്ഠാ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ര​ഞ്ജി​ത്ത് സൈ​മ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്മി​നു സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​ശാ​ന്ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ, സു​ബീ​ർ അ​രോ​ൾ, ന​മി​ത സു​ബീ​ർ, ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പി.​കെ. മേ​ദി​നി ഗാ​യ​ക​സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ഗ​ത ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വ​നി​താ ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഘ​നൃ​ത്ത​വും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ കെ.​ജി. മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ചി​ത്ര അ​രു​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsannual dayYuvakalasahiti
    News Summary - yuvakalasahithi sharjah
    Similar News
    Next Story
    X