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    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 July 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 12:07 PM IST

    യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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    യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
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    പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക്​ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഹാപ്പിനസ്​ ടീം നൽകിയ യാത്രയയപ്പ്

    ദുബൈ: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഹാപ്പിനെസ്​ അംഗം യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക്​ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഹാപ്പിനസ്​ ടീം യാത്രയപ്പ് നൽകി. ഷാഫി കണ്ണൂർ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. ഹാപ്പിനെസ്​ ടീം ജനറൽ കൺവീനർ സിദ്ധിഖ് ചൗഖി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ. സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം മൊയ്‌തീൻ പൊന്നാനിയും കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപഹാരം സി.വി. അഷ്‌റഫും നൽകി.

    ഹാപ്പിനെസ്​ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ നൗഫൽ തിരുവനന്തപുരം, ഫക്രുദ്ദീൻ മാറാക്കര, സൈനുദ്ധീൻ പൊന്നാനി, ഫാസിൽ എലത്തൂർ, റാഫി കഞ്ഞിപ്പുരം, ലത്തീഫ് തെക്കഞ്ചേരി, ഇബ്രാഹിം വട്ടകുളം, വിവിധ ജില്ല, മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്​ പി.വി. ശരീഫ് കരേക്കാട്, അഷ്‌റഫ്‌, അബ്ദുൽ റഷീദ് മട്ടന്നൂർ, നിസാം ഇരുമ്പിളിയം, റഷീദ് പൊന്നാനി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു. ഹാപ്പിനെസ്​ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ അഷ്‌റഫ്‌ തൊട്ടോളി സ്വാഗതവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഷാഫി ചേർക്കള നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:FarewellgulfUAE
    News Summary - Yusuf Poozhithara - farewell
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