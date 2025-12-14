Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    14 Dec 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 7:02 AM IST

    ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത്; യു​വാ​വി​ന്​ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​

    ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത്; യു​വാ​വി​ന്​ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന​ക്കി​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​യ യു​വാ​വി​ന്​​ ദു​ബൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 28കാ​ര​നാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ്​ കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്.

    വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന്​ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നെ കു​റി​ച്ച്​ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ര​നാ​യി ച​മ​ഞ്ഞ്​ പ്ര​തി​​ക്കാ​യി കെ​ണി​യൊ​രു​ക്കി. പ​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി 200 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന്​ ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​രോ​ധി​ച്ച ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നാ​യ മെ​ത്ത​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യ ഏ​ക​ദേ​ശം 24 ഗ്രാം ​വെ​ള്ള ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മൂ​ന്ന്​ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ ബാ​ഗു​ക​ളി​ലാ​യി ക​​ണ്ടെ​ത്തി. വി​ൽ​പ​ന മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​തി ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി ഇ​ക്കാ​ര്യം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഡീ​ല​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന്​ വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും അ​യാ​ളെ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ദു​ബൈ ക്രി​മ​നി​ൽ കോ​ട​തി പ്ര​തി​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ അ​ള​വ്, വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം, ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു.

    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും നി​യ​മ​വാ​ഴ്​​ച​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്​ ഈ ​​കേ​സെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Youth sentenced to life in prison for drug smuggling
