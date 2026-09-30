യൂത്ത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്; ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

യൂത്ത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്; ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: 2027 ജനുവരി ഏഴുമുതൽ ഒമ്പതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ‘യൂത്ത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് 2027’ പരിപാടിയിലേക്ക് യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ യുവജനങ്ങളിൽനിന്ന് ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസി ഭാരതീയരായ യുവാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.
യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന 21 മുതൽ 25 വയസ്സുവരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത. ‘ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യുവാക്കളുടെ പങ്ക്’ എന്ന വിഷയത്തിൽ 500 വാക്കുകളിൽ കവിയാത്ത ഉപന്യാസം തയാറാക്കിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. തയാറാക്കിയ ഉപന്യാസത്തോടൊപ്പം അപേക്ഷകരുടെ നിലവിലെ ഫോട്ടോയും ബയോഡാറ്റയും ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് press.dubai@mea.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കണം. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ അഞ്ച്.
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