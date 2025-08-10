Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 11:46 AM IST

    തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്​​തി​യു​ടെ പ​കു​തി​യും യു​വാ​ക്ക​ൾ

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 17% വ​ള​ർ​ച്ച
    തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്​​തി​യു​ടെ പ​കു​തി​യും യു​വാ​ക്ക​ൾ
    ജി 20 ​തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന

    മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ അ​വാ​ർ

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്​​തി​യു​ടെ പ​കു​തി​യും യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്നും, യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി, എ​മി​റേ​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ അ​വാ​ർ. രാജ്യത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്​​തി​യി​ൽ 12ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും ആ​കെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 17ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി20 ​തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലെ സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മാ​ത്രം ‘നാ​ഫി​സ്​’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ​ശ​ക്​​തി​യി​ലെ പൗ​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 325ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ഇ​ത്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജി 20 ​തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തോ​ടൊ​പ്പം ‘തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്​​തി​യി​ലെ ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു സെ​ഷ​നി​ലും മ​ന്ത്രി അ​ൽ അ​വാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മ​ത്വ​വും നീ​തി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മം ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ല്ലാ​ത​രം വി​വേ​ച​ന​വും നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 66 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ 21 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൊ​ത്തം സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 46 ശ​ത​മാ​ന​വും നൈ​പു​ണ്യ​മു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ അ​വാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 1999ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ജി20, ​ആ​ഗോ​ള ജി​ഡി​പി​യു​ടെ 85 ശ​ത​മാ​ന​വും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ 75 ശ​ത​മാ​ന​വും, ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​വും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണം, ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Gulf NewsYouthsMajorityWorkplaces
    News Summary - Youth make up half of the workforce
