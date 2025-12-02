Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:13 AM IST

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ലോ​ത്സ​വം ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദു​ബൈ: യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ലോ​ത്സ​വം 15 ,16, 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ​ട്ടാ​മ്പി എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ വി​നീ​ത് കു​മാ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ: ​ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി. രാ​മ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ , ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പാ​ൾ ഡോ. ​എ​സ്. രേ​ഷ്മ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു .

    22,23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​മു​ണ​ർ​ത്തി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​വും സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ മു​ൻ​കൈ​യി​ൽ ഒ​രു സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൊ​ഹ്സി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    1200 ഓ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 5 കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ റീ​ജി​യ​നു​വേ​ണ്ടി ബി​ജു കൊ​ട്ടി​ല സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘എ​ലി​പ്പെ​ട്ടി’ മി​ക​ച്ച നാ​ട​ക​ത്തി​നു​ള്ള തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി. അ​ബു​ദ​ബി, ദു​ബൈ റീ​ജ​നു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി . മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള കെ.​പി.​എ.​സി. ല​ളി​ത പു​ര​സ്‌​കാ​രം ആ​വ​ണി വി​കാ​സും മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള തി​ല​ക​ൻ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഓ​സ്റ്റി​നും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി .

    മേ​ഖ​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ​ത്തെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഷാ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ ട്രോ​ഫി നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ദു​ബൈ മേ​ഖ​ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും അ​ബൂ​ദ​ബി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി. ക​ലാ​തി​ല​ക​മാ​യി മാ​ള​വി​ക മ​നോ​ജ്, ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി ശ്രീ​ഹ​രി അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ല​യ​ന നാ​യ​ർ, വേ​ദി​ക മാ​ധ​വ് , വേ​ദി​ക നാ​യ​ർ, ആ​ർ​ദ്ര ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും വി​നീ​ത് കു​മാ​റും ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ, മൃ​ണാ​ളി​നി സാ​രാ​ഭാ​യി, കെ​ടാ​മം​ഗ​ലം സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി, കെ.​പി.​എ.​സി ല​ളി​ത, തി​ല​ക​ൻ, ഇ​ന്ദ്രാ​ണി റ​ഹ്മാ​ൻ, രു​ഗ്മി​ണി ദേ​വി അ​രു​ന്ധേ​ൽ, ക​ണി​യാ​പു​രം രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി, കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി മാ​ഷ്, എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​കാ​ശ​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​വാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രാ​ൻ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ് എ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന , സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ലോ​ത്സ​വം സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ജി ക​ണ്ണൂ​ർ ,സു​ബീ​ർ ആ​രോ​ൾ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി​ൽ‌​സ​ൺ തോ​മ​സ്, പ്ര​ദീ​ഷ് ചി​ത​റ , സു​ഭാ​ഷ് ദാ​സ്, ബി​ജു ശ​ങ്ക​ർ, സു​നി​ൽ ബാ​ഹു​ലേ​യ​ൻ, പ്ര​ശാ​ന്ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ജി​ബി ബേ​ബി, നൗ​ഷാ​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ, നിം​ഷ ഷാ​ജി, സ​ർ​ഗ​റോ​യ്, ന​മി​ത സു​ബീ​ർ, അ​നീ​ഷ് നി​ല​മേ​ൽ, മ​നു കൈ​ന​ക​രി, നൗ​ഷാ​ദ് പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ, അ​ഭി​ലാ​ഷ് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം, റോ​യ് നെ​ല്ലി​ക്കോ​ട്, ര​ഘു​രാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്കാ​പ്പി​ൽ, രാ​ജേ​ഷ് എ.​ജി , ഷി​ജോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, റോ​ണി തോ​മ​സ്, വി​ൽ‌​സ​ൺ എ​സ്.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsSchool Kalotsavamgulf news malayalam
    News Summary - Youth Literature School Kalotsavam becomes a highlight
    Similar News
    Next Story
    X