യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്​ സ്ഥാപക ദിനാചരണവും സ്വീകരണവും

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ദിനാചരണവും സ്വീകരണവുംtext_fields
ദുബൈ: ഇൻകാസ് മലപ്പുറം ജില്ല ദുബൈ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപക ദിനാചരണവും കേരള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് കരുളായിക്ക് സ്വീകരണവും ഒരുക്കി. യോഗത്തിൽ ഇൻകാസ് മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡൻറ് നൗഫൽ സൂപ്പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദുബൈ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് റഫീഖ് മട്ടന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് കരുളായി മുഖ്യപ്രഭാഷകനായിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മോദി സർക്കാറിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് യോഗം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിഫാൻ വഴിക്കടവ് സ്വാഗതവും ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജന. സെക്രട്ടറി ബി.എ. നാസർ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ബാലകൃഷ്ണൻ അലിപ്രാ, ഷൈജു അമ്മാനപ്പാറ, ബഷീർ നരണിപ്പുഴ, പ്രജീഷ് വിളയിൽ, ഫൈസൽ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ആശംസ അറിയിച്ചു. ജില്ല ട്രഷറർ ശിവശങ്കരൻ പാണ്ടിക്കാട് നന്ദി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register