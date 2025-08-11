Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയൂത്ത് കോൺഗ്രസ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:38 AM IST

    യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്​ സ്ഥാപക ദിനാചരണവും സ്വീകരണവും

    text_fields
    bookmark_border
    യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്​ സ്ഥാപക ദിനാചരണവും സ്വീകരണവും
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ദു​ബൈ: ഇ​ൻ​കാ​സ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​വും കേ​ര​ള യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ക​രു​ളാ​യി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നൗ​ഫ​ൽ സൂ​പ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ക​രു​ളാ​യി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ക​ശാ​പ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് യോ​ഗം ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ഫാ​ൻ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇൻകാസ് ​സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജന. സെക്രട്ടറി ബി.എ. നാസർ, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ലി​പ്രാ, ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, ബ​ഷീ​ർ ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ, പ്ര​ജീ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationReceptionYouth Congressfoundation day
    News Summary - Youth Congress Foundation Day Celebration and Reception
    Similar News
    Next Story
    X