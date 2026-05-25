    date_range 25 May 2026 7:50 AM IST
    date_range 25 May 2026 7:50 AM IST

    ആയുധങ്ങളുമായി കൈയാങ്കളി: യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

    ദുബൈ: ആയുധങ്ങളുമായി സംഘർഷത്തിലേർപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളെ ദുബൈ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കൂട്ടത്തിലൊരാൾ കയ്യാങ്കളി മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ്​ ആരോപിച്ചു. സംഘ​ത്തിലുൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ശക്​തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തുടർ നടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികൾക്ക്​ പ്രതികളെ കൈമാറുമെന്നും പൊലീസ്​ വ്യക്​തമാക്കി. ഇത്തരം മോശം ​പെരുമാറ്റങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ സ്മാർട്ട്​ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ‘പൊലീസ്​ ഐ’യിലോ 999 എന്ന കമാൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍റർ നമ്പറിലോ അറിയിക്കാം.

