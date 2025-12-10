Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 10 Dec 2025 9:59 AM IST
    date_range 10 Dec 2025 9:59 AM IST

    ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വാ​വി​ന്​ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്​

    ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ പൊ​ട്ട​ലു​ക​ൾ
    ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വാ​വി​ന്​ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്​
    ദു​ബൈ: ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട്​ യു​വാ​വി​ന്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൗ​ര​നാ​യ ത​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നാ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ളു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ പൊ​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്കൂ​ട്ട​ർ പാം ​മ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​ശേ​ഷം തെ​റി​ച്ചു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​വാ​വ്​ ഹെ​ൽ​മ​റ്റ്​ ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ല​ക്ക്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടി​ല്ല. ചെ​റു​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ദു​ബൈ​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ അ​പ​ക​ട​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ​ക്ക്. നി​ശ്ച​യി​ച്ച പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ, മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ മാ​ത്ര​മേ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ​വെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക​യും വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ൻ​ജി​നി​ലും മ​റ്റും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ളും വ​രു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ മി​ക്ക അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 11 പേ​രാ​ണ്​ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

