Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 6:50 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 6:50 PM IST

    ദുബൈയിൽ റോഡിൽ തീയിട്ട് ജന്മദിനാഘോഷം​; യുവാവ്​ അറസ്റ്റിൽ

    -റോഡിൽ തീകൊണ്ട്​ വയസ്സ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്​ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്​
    ദുബൈയിൽ റോഡിൽ തീയിട്ട് ജന്മദിനാഘോഷം​; യുവാവ്​ അറസ്റ്റിൽ
    ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി യുവാവ്​ റോഡിൽ തീകൊണ്ട്​ 26 എന്ന്​ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

    ദുബൈ: ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി റോഡിൽ തീയിട്ട യുവാവിനെ ദുബൈ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. 26കാരനാണ്​ അറസ്റ്റിലായത്​. ഇയാളുടെ 26ാം ജന്മദിനത്തിൽ റോഡിൽ 26 എന്ന്​ തീകൊണ്ട്​ രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്​ വിഡിയോ പരിശോധിച്ച ദുബൈ പൊലീസ്​ പ്രതിയെയും ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തേയും തിരിച്ചറിയുകയും ശക്​തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത പൊലീസ്​ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്​ 2000 ദിർഹം പിഴയും ലൈസൻസിൽ 23 ബ്ലാക്ക്​ പോയന്‍റും രേഖപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ രണ്ട്​ മാസത്തേക്ക്​ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. ട്രാഫിക്​ നിയമത്തിന്‍റെ നഗ്​നമായ ലംഘനമാണ്​ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ എന്നും ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്നും ട്രാഫിക്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രഗേഡിയർ ജുമ ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോളോവേഴ്​സിനെ നേടാനും അതുവഴി പ്രശസ്തി കൂട്ടാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ ചിലർ​ ഇത്തരം അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്​.

    എന്നാൽ, ഇത്​ അവരുടെ ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാകുന്നതാണ്​. നഗരത്തിലെ റോഡിൽ തീയിടുന്നത്​ ഡ്രൈവർക്കും കാൽനടക്കാർക്കും മാത്രമല്ല ഭീഷണി, മറിച്ച്​ റോഡ്​ തടസ്സപ്പെടാനും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നതും അതിന്‍റെ വീഡിയോ പകർത്ത്​ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. റോഡ്​ ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയാകുന്ന​ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ പൊലീസിനെ​ അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Dubai Policebirthday celebrationsocial media viralyoung man arrested
    News Summary - Young man arrested for celebrating birthday by setting fire to road in Dubai
