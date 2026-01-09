Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 9:42 AM IST

    ‘യു ​മാ​റ്റ​ർ മോ​സ്റ്റ് 2026’ സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെൻറ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന 'യു ​മാ​റ്റ​ർ മോ​സ്റ്റ് 2026' സ​ദ​സ്സ്

    ദു​ബൈ: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ‘യു ​മാ​റ്റ​ർ മോ​സ്റ്റ് 2026’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി, ഉ​പ​മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും നേ​തൃ​ത്വ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ മി​ക​ച്ചൊ​രു തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    ഭാ​വി​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​മ്മി​ത​ബു​ദ്ധി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട് നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ വി​ജ​യ​യാ​ത്ര​യി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും സു​സ്ഥി​ര​വു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:newsconferencegulf
    News Summary - ‘You Matter Most 2026’ Conference
