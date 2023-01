യു.എ.ഇയിൽ ഇനി 18 വയസിൽ ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് യു.എ.ഇയിൽ ഇനി 18 വയസിൽ ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാംയു.എ.ഇയിൽ ഇനി 18 വയസിൽ ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാംയു.എ.ഇയിൽ ഇനി 18 വയസിൽ ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാംദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ ബിസിനസ്​ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രായം 18 ആയി ചുരുക്കി. നേരത്തെ ഇത് 21 വയസായിരുന്നു. പുതിയ വാണിജ്യ നിയമത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി യു.എ.ഇ സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അബ്​ദുല്ല അൽ സലാഹ്​ പറഞ്ഞു. ഇസ്​ലാമിക്​ ബാങ്കിങ്ങിന്​ ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ്​ പുതിയ നിയമം. രാജ്യത്തെ ബിസിനസ്​ മേഖലയുടെ വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയങ്ങളാണ്​ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​. വാണിജ്യരംഗത്തെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. Show Full Article

You can start a business in the UAE at the age of 18