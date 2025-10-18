Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:24 AM IST

    ലോകത്ത്​ എവിടെനിന്നും താമിൽ വിവാഹം രജിസ്റ്റർചെയ്യാം

    ജൈ​ടെ​ക്സി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ഫീ​ച്ച​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    ലോകത്ത്​ എവിടെനിന്നും താമിൽ വിവാഹം രജിസ്റ്റർചെയ്യാം
    ദു​ബൈ: 1100ലേ​റെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സ്വ​കാ​ര്യ സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ താം ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ദു​ബൈ ജൈ​ടെ​ക്‌​സ് വേ​ദി​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തി അ​ബൂ​ദ​ബി. ആ​പ് മു​ഖേ​ന ലോ​ക​ത്തി​ല്‍ എ​വി​ടെ​നി​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി വി​വാ​ഹം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​നാ​കും.

    800 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ഫീ​സ്. അ​ബൂ​ദ​ബി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും വി​വാ​ഹം. വെ​ബ്എ​ക്‌​സ് വി​ഡി​യോ ലി​ങ്ക് വ​ഴി വെ​ർ​ച്വ​ലാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍.

    ര​ണ്ട് സാ​ക്ഷി​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍ വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. അ​തി​ഥി​ക​ള്‍ക്കും ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​വ​ര്‍ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​വ​ര്‍ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ര്‍ണി​ക്ക് വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​കാം.

    അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ കൂ​ടി താം ​പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്താ​ല്‍ ഈ ​സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് താം ​ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കെ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് ഹാ​പ്പി​ന​സ് സെ​ക്ട​ര്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ഹ​മ്മ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റ്റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​വാ​ഹ​സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്​ 300 ദി​ര്‍ഹം കൂ​ടി അ​ധി​ക​മാ​യി അ​ട​ക്ക​ണം. ഇ​തോ​ടെ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ സ്വ​യം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ഖേ​ന സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​റ്റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു ന​ല്‍കും. യു.​എ.​ഇ പാ​സ് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഒ​പ്പോ​ടു കൂ​ടി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​ണ് ന​ല്‍കു​ക.

    യു.​എ.​ഇ പാ​സ്, എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഐ​ഡി സി​സ്റ്റം​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വി​വാ​ഹ സ​ര്‍വി​സ് എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി​യും യോ​ഗ്യ​ത​യും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കും.

    ഏ​വ​ര്‍ക്കും ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ വി​വാ​ഹി​താ​രാ​വാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് പൗ​ര​ത്വം ഏ​തെ​ന്നു നോ​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി സ​ര്‍വി​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നും താം ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ മേ​ധാ​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ അ​സ്‌​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​രി​ട്ട് ഒ​രു ഓ​ഫി​സി​ല്‍പോ​ലും പോ​കാ​തെ​യാ​ണ് വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വു​ക.

    News Summary - You can register a marriage in Tamil from anywhere in the world
