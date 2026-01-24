Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:57 AM IST

    യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌
    cancel
    camera_alt

    ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം

    ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: 43 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട്, ജി​ല്ലാ സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ർ.​വി.​എം മു​സ്ത​ഫ, മു​ൻ ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ജം​ഷീ​ർ പാ​ടൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsFarewellexpatriate lifegulfnewsmalayalam
    News Summary - Yahumon Haji's farewell
    Similar News
    Next Story
    X