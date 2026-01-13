Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Jan 2026 8:34 AM IST
    date_range 13 Jan 2026 8:34 AM IST

    വൈ ​ട​വ​ർ എ​ലൈ​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് സ​മാ​പ​നം

    മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ടീം ​ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ
    വൈ ​ട​വ​ർ എ​ലൈ​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് സ​മാ​പ​നം
    വൈ ​ട​വ​ർ എ​ലൈ​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ല​ധി​കം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ച വൈ ​ട​വ​ർ എ​ലൈ​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​നം. റീം ​ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ വൈ ​ട​വ​ർ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ജ​നു​വ​രി 10,11 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ആ​യി​രു​ന്നു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്. അ​വ​സാ​ന ലാ​പ്പ് വ​രെ ആ​വേ​ശം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നു​റൈ​ദി​ൽ അ​ദാ ബി​ൻ അ​സ്മാ​ൻ, ഹെ​ൽ​മി സു​ൽ​ഹൈ​ദി ബി​ൻ സു​ൽ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 15,000 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്റെ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും, ഫൈ​ന​ലി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ യു.​എ.​ഇ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ ഖാ​മി​സ് അ​ൽ മാ​രി, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ വേ​ൾ​ഡ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ദു​ബൈ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ജാ​ഫ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങ്സ് പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ കെ.​സി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ആ​ൻ​ഡി ഹം​സ മ​ർ​വാ​ൻ, റാ​ഡ​ൻ ബ​ഗാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള 7,000 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്റെ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും, ഇ-​ഹ​ബ് ഇ​വി ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​മീ​ർ ഷാ ​സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ ക​മ​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, റോ​ബ​ൻ​സ് വി ​റോ​ണി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​ക​ൾ. ഒ​പ്പാ​ൽ ഓ​ർ​ബി​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​ക്കോ​ർ എം.​ഡി ര​ജീ​ഷ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ലു​ലു ബ​യി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട‌​ർ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ൽ ത​യീ​ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റി​യാ​ദ് ജ​ബ്ബാ​ർ, ലു​ലു പ്രൈ​വ​റ്റ് ലേ​ബ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​മീം സൈ​നു​ലാ​ബ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും 3,000 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്റെ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ പ്രേ​മി​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വേ​ദി​യാ​ണ് എ​ലൈ​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്നും പു​തി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്ങ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ​ദ​റു​ദ്ധീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ, വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വൈ ​ട​വ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​ത്യേ​കം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Y Tower Elite Champions Trophy concludes
