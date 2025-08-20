Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 20 Aug 2025 9:07 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 9:07 AM IST

    ലോക മാനുഷിക ദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി ‘സ്നേഹത്താൽ പൊതിഞ്ഞ്​’ സംരംഭം

    ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും

    സി.​ഡി.​എ ദു​ബൈ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​മാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി ‘സ്നേ​ഹ​ത്താ​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ്​’ സം​രം​ഭം. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്മാ​ന​പ്പൊ​തി​ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച്​ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സും (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ), ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും (സി.​ഡി.​എ) ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ സം​രം​ഭം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ‘സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ർ​ഷ’ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ‘സ്‌​നേ​ഹ​ത്താ​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ്’ എ​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    അ​ൽ ജ​ലീ​ല ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. സ്വ​ന്തം കൈ​കൊ​ണ്ട് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ഇ​വ​ർ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ‘മ​നു​ഷ്യ​ൻ ആ​ദ്യം’ എ​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സം​രം​ഭ​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്മ​യു​ടെ പാ​ത​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ നേ​തൃ​ത്വ, ഭാ​വി വി​ഭാ​ഗം അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി. ​അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് സി.​ഡി.​എ സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് കെ​യ​ർ സെ​ക്ട​ർ സി.​ഇ.​ഒ ഹാ​രി​സ് അ​ൽ മു​ർ​ബി​ൻ ഹാ​രി​സും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

