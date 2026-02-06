Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    6 Feb 2026 9:51 AM IST
    6 Feb 2026 9:51 AM IST

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ.​ഐ ചി​പ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    അ​ബൂ​ദ​ബി മെ​ഗാ എ.​ഐ ഡേ​റ്റാ സെ​ന്‍റ​റാ​ണ്​ ചി​പ്പ്​ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്​
    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ.​ഐ ചി​പ്പ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി 2026യു​ടെ സ​ദ​സ്സ്​

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ.​ഐ ചി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ച​രി​ത്രം​കു​റി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി 2026 വേ​ദി​യി​ൽ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ സൈ​ഫ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി(​എ.​ഐ) ചി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ജി42​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​ർ​ഗേ​റ്റാ​ണ്​ ചി​പ്പ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്​. ഡേ​റ്റ സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് എ.​ഐ രം​ഗ​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ സൈ​ഫ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രൊ​റ്റ വേ​ഫ​റി​ൽ 4 ട്രി​ല്യ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ചി​പ്പ്, നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജി.​പി.​യു ചി​പ്പു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 40 മ​ട​ങ്ങ് അ​ധി​ക ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ജി42 ​ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ പെ​ങ് ഷി​യാ​വോ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ.​ഐ ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​ർ ക്ല​സ്റ്റ​റാ​യ സ്റ്റാ​ർ​ഗേ​റ്റ്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന എ.​ഐ ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്നും ഈ ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തോ​ടെ ഓ​രോ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലും 200 മു​ത​ൽ 500 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വ​രെ അ​ധി​ക എ.​ഐ ശേ​ഷി യു.​എ.​ഇ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ഷി​യാ​വോ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക അ​ണ്ട​ർ​സീ കേ​ബി​ൾ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വ​ഴി സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ മു​ത​ൽ മി​ലാ​ൻ വ​രെ ഏ​ക​ദേ​ശം 400കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ 100 മി​ല്ലി​സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ എ.​ഐ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ക​ഴി​യും. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ളാ​യ ‘കെ2 ​തി​ങ്ക്​’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​തി​ദി​നം 100 ട്രി​ല്യ​ൺ ടോ​ക്ക​ൺ​സ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘എ.​ഐ ഫാ​ക്ട​റി’​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    എ​ണ്ണ​ക്കു​പ​ക​രം ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നും ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു.

