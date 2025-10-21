Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:41 AM IST

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) അ​ബൂ​ദ​ബി സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) അ​ബൂ​ദ​ബി സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ‘ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് 2025’ അ​ല്‍ മു​സൂ​ണ്‍ പ്രോ​മ​നേ​ഡ് പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, ഗെ​യി​മു​ക​ള്‍, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഏ​ലി​യാ​സ് ഐ​സ​ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്‍ വാ​ഹി​ബ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഷീ​ബ അ​നി​ല്‍, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ജി മാ​ത്യു, നാ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​യാ​ദ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍, നാ​ഷ​ന​ല്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജു​മോ​ന്‍ പു​ലാ​ക്ക​ല്‍, നാ​ഷ​ന​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗം പി.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​വി.​വി ഫ​ത്താ​ഹ്, ജി​ഷ ഷാ​ജി, ഷാ​ഫി സി.​വി, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് യോ​ഹ​ന്നാ​ന്‍, റാ​ഷി​ദ് ഹ​മീ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷെ​റി​ന്‍ അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് അ​ബൂ​ദ​ബി സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി​യെ യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഇ​വ​ന്റ് ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​രീം ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:world malayaliFederationFamily Association
    News Summary - World Malayali Federation Family Association
    Similar News
    Next Story
    X