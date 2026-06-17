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    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 1:18 PM IST

    വേൾഡ്‌ മലയാളി കൗൺസിൽ മിഡിലീസ്റ്റ്​ റീജ്യൻ കോൺഫറൻസ്

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    വേൾഡ്‌ മലയാളി കൗൺസിൽ മിഡിലീസ്റ്റ്​ റീജ്യൻ കോൺഫറൻസ്
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    ദുബൈ: വേൾഡ്‌ മലയാളി കൗൺസിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ റീജ്യൻ കോൺഫറൻസ് ഡബ്ല്യു.എം.സി ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്‍റ്​ ജോൺ മത്തായി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഡബ്ല്യു.എം.സി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ റീജ്യൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഷൈൻ ചന്ദ്രസേനന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ദുബൈ അൽ മരീഫ് അമേരിക്കൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ജെറോ വർഗീസ്, ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ രാജേഷ് പിള്ള, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ റീജ്യൻ ട്രഷറർ മനോജ് മാത്യു, അബ്‌ദുൽ ഹക്കീം, സിന്ധു ഹരികൃഷ്‌ണൻ, ബാവാ റേച്ചൽ, ഉണ്ണി കൃഷ്‌ണൻ, കൃഷ്ണാ കിരൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ നൃത്ത-സംഗീത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

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    TAGS:middle eastworld malayali councilRegional Conference
    News Summary - World Malayali Council Middle East Region Conference
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