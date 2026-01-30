Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Jan 2026 7:01 AM IST
    30 Jan 2026 7:01 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ കേ​സി​ല്‍ ക​ക്ഷി​ചേ​രു​മെ​ന്ന്​ വേ​ള്‍ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി

    കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​നും നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ കേ​സി​ല്‍ ക​ക്ഷി​ചേ​രു​മെ​ന്ന്​ വേ​ള്‍ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി
    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടു വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ കേ​സി​ല്‍ ക​ക്ഷി ചേ​രു​മെ​ന്നും വേ​ള്‍ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച മ​ക്ക​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​പ​രി​ഹൃ​ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ അ​പേ​ക്ഷാ ഫോം 6 ​എ​യി​ല്‍ ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ എ​പി​ക് ന​മ്പ​ർ ചേ​ർ​ക്കാ​നോ ബൂ​ത്ത് ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കാ​നോ അ​വ​സ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണം. ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ളി​ലെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​പ്ഷ​നാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​ന​മ്പ​ർ ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ത​രം​തി​രി​ച്ച് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ഫോം ​സി​ക്‌​സി​ൽ ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ എ​പി​ക് ന​മ്പ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. അ​ത് ഫോം ​സി​ക്‌​സ് ‘എ’​യി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ, ബൂ​ത്തു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം ചേ​ർ​ക്കാ​തെ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു -വേ​ള്‍ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രോ​ട് ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​ന്റെ സൈ​റ്റി​ല്‍ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ഫോ​മി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്തി, വി​ദേ​ശ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​വേ​ദ​നം കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​നും വേ​ള്‍ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​നും ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​എ ന​സീ​റും സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

