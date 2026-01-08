Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Jan 2026 7:17 AM IST
    8 Jan 2026 7:17 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി​യും യു.​എ.​ഇ കെ.​എം.​സി.​സി​യും അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ​യും താ​ഴെ ത​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്.

    മു​സ്​​ലിം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ലും യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു യു​വ​ജ​ന​സം​ഘ​ട​ന​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗി​ന്റെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​യ സാ​ര​ഥ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പി​ലും സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യെ​ന്ന് വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​എ. ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ കെ.​എം.​സി.​സി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    X