Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 7:15 AM IST

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ ധൂ​ർ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി -പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ ധൂ​ർ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി -പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ
    ദു​ബൈ: ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്നേ​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി ധൂ​ർ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി മാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ളം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ, കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വാ​ക്കി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​യും പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര താ​മ​സ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ നി​കു​തി​പ്പ​ണം ധൂ​ർ​ത്ത​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണ്. 2018ലെ ​ആ​ദ്യ സ​ഭ മു​ത​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ‘കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ബാ​ങ്ക്’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഇ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ​പ്ര​കാ​രം, ര​ണ്ടാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ലെ 138 നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​റും 58 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ​ചൂ​ഷ​ണം, വി​സ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, തു​ച്ഛ​മാ​യ വേ​ത​നം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം, വി​മാ​ന​ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ന്നും വേ​ണ്ട ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല -പ്ര​സ്താ​വ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു.

