Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:38 AM IST

    ലോക ഹൃദയദിനം ആചരിച്ചു

    ലോക ഹൃദയദിനം ആചരിച്ചു
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ​ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ലി​റ്റ​റ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ സ​മീ​ഹ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​മോ​ൻ, അ​സി. ട്ര​ഷ​ർ ജാ​ഷി​ദ് പൊ​ന്നേ​ത്ത്, സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, അ​സി. സ്പോ​ർ​ട്സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലീം, മു​സ്ത​ഫ മു​ബാ​റ​ക്, ചെ​യ​ർ ലേ​ഡി റൂ​ബി ആ​ന​ന്ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജി​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഫി​സി​ക്ക​ൽ ട്രെ​യി​ന​ർ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സ​ന സൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഹേ​റോ​ബി​ക്ക്​ വ്യാ​യാ​മ​മു​റ​ക്ക്​​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ കു​റി​ച്ചും അ​ത്​ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഡോ. ​ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.അ​ൽ ഐ​നി​ലെ പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​സി. ലി​റ്റ​റ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

