    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 7:22 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ എ​ക്സ്​​പോ​ക്ക്​ ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം

    4300 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും 2.35 ല​ക്ഷം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    വേ​ൾ​ഡ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ എ​ക്സ്​​പോ​ക്ക്​ ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ എ​ക്സ്​​പോ 2026​ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. അ​റ​ബ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ലും എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ലു​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യം, വെ​ൽ​ന​സ്, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രേ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണ്. ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്​ പു​റ​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ പു​തി​യ രീ​തി​ക​ളും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ആ​റ്​ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ല്​ ബൂ​ട്ട്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. നാ​ലു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 4300 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും 2,35,000 ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ദു​ബൈ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ 11,343 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ന​ഗ​രി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ മൊ​ത്തം 74,402 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ്​ മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന 50ാമ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ൻ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​യി വേ​ദി എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി ദു​ബൈ ചീ​ഫ്​ സെ​യി​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​ർ​കോം​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഷോ​ൾ​ട്ടോ ഡ​ഗ്ല​സ്​ ഹോം ​പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​സ്ഥി​ര​ത ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​വ​ണ ലോ​ക ആ​രോ​ഗ്യ എ​ക്സ്​​പോ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഏ​താ​ണ്ട്​ 2.7 ല​ക്ഷം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ മേ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12നാ​ണ്​ സ​മാ​പ​നം.

