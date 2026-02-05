Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right​ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 6:49 AM IST

    ​ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി; സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    ​ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി; സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    cancel
    camera_alt

    അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സ്റ്റാ​മ്പ് പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി 2026ന്​ ​എ​ത്തു​ന്ന അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ്വാ​ഗ​ത​മൊ​രു​ക്കി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ​തി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​വും ഭ​ര​ണ​ന​വീ​ക​ര​ണ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ​മ​ർ​റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​സം​രം​ഭം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഗോ​ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം വ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ശ്ര​ദ്ധ​യും ഇ​തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - World Government Summit; Welcome G.D.R.F.A.
    Similar News
    Next Story
    X