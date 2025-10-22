Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:52 AM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; യു.​എ.​ഇ-​ഇ​റാ​ഖ്​ മ​ത്സ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കും
    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; യു.​എ.​ഇ-​ഇ​റാ​ഖ്​ മ​ത്സ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യും ഇ​റാ​ഖും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ലോ​ക​ക​പ്പ് 2026 യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ദ്യ​പാ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ര്‍ 13ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും.

    ര​ണ്ടാം​പാ​ദ മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ര്‍ 18ന് ​ഇ​റാ​ഖി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഈ ​ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​യ​ന്റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ജേ​താ​വാ​കു​ന്ന ടീം ​ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.നേ​ര​ത്തേ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ തോ​റ്റ​തി​നാ​ല്‍ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ അ​വ​സ​രം യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചാ​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ഇ​നി​യും ലോ​ക​ക​പ്പി​ല്‍ ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രെ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ഷം മാ​ര്‍ച്ച് 23 മു​ത​ല്‍ 31 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​ക്കു​ള്ള അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ളി​ക്കാ​നാ​വും. യു.​എ.​ഇ​യും ഇ​റാ​ഖും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ജേ​താ​വി​നു പു​റ​മേ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ന്നും നോ​ര്‍ത്ത്, സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍, ക​രി​ബീ​യ​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ണ്ടും ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ല്‍ നി​ന്നും ഓ​ഷ്യ​നി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ന്നും വീ​ത​വും ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ആ​റു ടീ​മു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​വു​ന്ന ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ളാ​വും ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക. യു.​എ​സ്, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്‌​സി​ക്കോ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് 2026ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsAbu DhabiWorld cup Qualificationmatch
    News Summary - World Cup qualification; UAE-Iraq match in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X