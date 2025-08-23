Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 8:46 AM IST
    'സു​ര​ക്ഷി​ത സ്കൂ​ള്‍ വ​ര്‍ഷം’; ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് ശി​ൽ​പ​ശാ​ലയൊരുക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ള്‍സ് വ​കു​പ്പ്

    സു​ര​ക്ഷി​ത സ്കൂ​ള്‍ വ​ര്‍ഷം’; ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് ശി​ൽ​പ​ശാ​ലയൊരുക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ള്‍സ് വ​കു​പ്പ്
    സ്കൂ​ള്‍ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍മാ​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ള്‍സ് വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ് അ​ല്‍ ഷെ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: സ്കൂ​ള്‍ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കും സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കും ‘സു​ര​ക്ഷി​ത സ്കൂ​ള്‍ വ​ര്‍ഷം’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ഒ​രു​ക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ള്‍സ് വ​കു​പ്പ്. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​വാ​ഫി സാ​യി​ദ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ് അ​ല്‍ ഷെ​ഹി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രും സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍മാ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​തി​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ബ​സു​ക​ളി​ല്‍ ക​യ​റു​മ്പോ​ഴും ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഓ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​കെ​യു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് ശേ​ഷം ബ​സു​ക​ളി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsworkshopRas Al Khaimah Police
