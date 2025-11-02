Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    2 Nov 2025 10:39 AM IST
    2 Nov 2025 10:39 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മം; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ-​ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഗാ​ർ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പ്​ ധാ​ര​ണ

    ദു​ബൈ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ഷേ​മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും
    തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മം; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ-​ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഗാ​ർ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പ്​ ധാ​ര​ണ
    ശൈ​ഖ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മും ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌

    അ​ൽ മ​ർ​റി​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സും (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഗാ​ർ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഗാ​ർ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി​യു​മാ​ണ് ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ച​ത്.

    ദു​ബൈ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ജ​ണ്ട​യാ​യ ഡി33​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വ​ള​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം. ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ഷേ​മ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കും.

    ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഗാ​ർ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യും ചേ​ർ​ന്ന് വാ​ർ​ഷി​ക ക്ഷേ​മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശീ​ല​നം, അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ട​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഗാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വി​പു​ല​മാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ശേ​ഷി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ദു​ബൈ​യു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദു​ബൈ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ​യും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വ​ള​രു​മ്പോ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​യും അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഗാ​ർ​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​ത്തെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

