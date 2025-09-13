Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജോ​ലി​ക്കി​ടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:25 AM IST

    ജോ​ലി​ക്കി​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ര​ണം; ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2.5 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്​
    ജോ​ലി​ക്കി​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ര​ണം; ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കി
    cancel

    ദു​ബൈ: ജോ​ലി​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി അ​ബൂ​ദ​ബി അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യും മാ​നേ​ജ​റും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ കോ​ട​തി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ൽ നി​ന്ന്​ 2.5 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​മാ​റാ​ത്തു​ൽ യൗം ​ആ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്​​ത​ത്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മും അ​തി​ന്‍റെ 12 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഈ​ടാ​ക്കി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യെ​ന്നും കു​ടും​ബം കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​മ്പ​നി​യും മാ​നേ​ജ​റും ചേ​ർ​ന്ന്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​​ണ​മെ​ന്ന്​ കീ​ഴ്​​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ക​മ്പ​നി​യും മാ​നേ​ജ​റും അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​പ​ര്യാ​പ്​​ത​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം. ഇ​ത്​ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ബൂ​ദ​ബി അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsDeathscompensationWorker
    News Summary - Worker's death on the job; Compensation doubled
    Similar News
    Next Story
    X