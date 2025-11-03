Begin typing your search above and press return to search.
    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ശ​രീ​രം ത​ള​ർ​ന്നു; തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക്​ 40 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം

    ദു​ബൈ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ്​ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്​
    ദു​ബൈ: നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ശ​രീ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള​ർ​ന്ന യു​വാ​വി​ന്​ 40 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം വി​ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി. നി​ർ​മാ​ണ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ഉ​പ​ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. 2023ൽ ​എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​രു ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഗ്ലാ​സ്​ പാ​ന​ൽ ഫോ​ർ​ക്ക്​​ലി​ഫ്​​റ്റ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ദേ​ഹ​ത്ത്​ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ 26കാ​ര​നെ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ര​ക്കു താ​ഴെ ശ​രീ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ച​ല​ന​മ​റ്റ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വാ​വി​ന്​ 95 ശ​ത​മാ​നം അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക്രെ​യി​ൻ, ഫോ​ർ​ക്ക്​​ലി​ഫ്​​റ്റ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​ മൂ​ന്ന്​ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​ർ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തേ ദു​ബൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​യും 20,000 ദി​ർ​ഹം വീ​തം പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു.

    പി​ന്നീ​ട്​ മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ ശി​ക്ഷ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. കേ​സി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി, അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ, സ​ബ്​ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ, ക്രെ​യി​ൻ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട്​ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 70 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി മു​ഴു​വ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​കാ​ർ, സ​ബ്​ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ, ഉ​പ​ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഡ്രൈ​വ​ർ, ഇ​ന്‍ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ യു​വാ​വി​ന്​ 40​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്​ മു​ത​ൽ തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്​ വ​രെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​ലി​ശ​യാ​യി അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം തു​ക​യും ന​ൽ​ക​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കോ​ട​തി ഫീ​സും എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:compensationgulfnewsUAEAccidents
    News Summary - Worker injured in accident receives Dh4 million in compensation
