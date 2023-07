cancel camera_alt അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്ഷേ​ത്രം By വെബ് ഡെസ്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഹി​ന്ദു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക​ളും തൂ​ണു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ശി​ല്‍പി​ക​ള്‍. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ശി​ല്‍പി​ക​ള്‍ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ ബാ​പ്‌​സ് സ്വാ​മി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ സാ​ന്‍സ്ത​യാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

മാ​ര്‍ബി​ളി​ലും പി​ങ്ക് മ​ണ​ല്‍ക​ല്ലു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് പു​രാ​ണ​കൃ​തി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ഷേ​ത്രം 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. രാ​ജ​സ്ഥാ​നീ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ശി​ല്‍പി​ക​ള്‍ മാ​ര്‍ബി​ളി​ല്‍ സൂ​ര്യ​ന്‍റെ​യും ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും രാ​മ, ഗ​ണേ​ശ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ത്താ​ണ്​​ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ വ​ലി​യ തൂ​ണു​ക​ൾ ശി​ല്‍പി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. 13 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു തൂ​ണ് നാ​ല് ശി​ൽ​പി​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക്ഷേ​ത്ര നി​ര്‍മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ പ്ര​ണ​വ് ദേ​ശാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക​ളും തൂ​ണു​ക​ളും ഓ​രോ തൂ​ണും നാ​ലു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൂ​ണു​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മു​ന്‍ക​രു​ത​ൽ. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ത​റ​നി​ര​പ്പും പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ര്‍ഥ​ന ഹാ​ളും ഒ​ന്നാം​നി​ല​യും പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​ഴ് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളെ ദ്യോ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഏ​ഴ് ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ക്ഷേ​ത്ര​വ​ള​പ്പി​ല്‍ 40,000 പേ​രെ​യും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ഒ​രേ​സ​മ​യം 20,000 വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വും. 2015ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നാ​യി 5.4 ഹെ​ക്ട​ര്‍ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി​യ​ത്. 200ലേ​റെ തൂ​ണു​ക​ളി​ല്‍ 32 മീ. ​ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​വും ക്ഷേ​ത്രം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വു​ക. സ്റ്റീ​ലോ ഇ​രു​മ്പോ കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണം. ക​ല്ലു​ക​ളി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ട്ടി​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്ഷേ​ത്രം നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​റ​യി​ല്‍ ഗ്രാ​നൈ​റ്റും പി​ങ്ക് മ​ണ​ല്‍ക​ല്ലു​ക​ളും മാ​ര്‍ബി​ളു​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Work on the Abu Dhabi Temple is progressing-Over two thousand sculptors in India to build statues and pillars