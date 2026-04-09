Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവുഡ്​ലം എജ്യുക്കേഷൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 April 2026 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 7:01 AM IST

    വുഡ്​ലം എജ്യുക്കേഷൻ എട്ടു പുതിയ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ വുഡ്​ലം എജ്യുക്കേഷൻ എട്ട് പുതിയ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ നാല് പുതിയ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. കൊളംബിയ ക്രെസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ അജ്മാൻ, വുഡ്​ലം അമേരിക്കൻ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ റാസൽഖൈമ, വുഡ്​ലം ഹൈറ്റ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഫുജൈറ, വുഡ്​ലം ഇന്റർനാഷണൽ അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ അൽ മംസാർ ദുബൈ എന്നിവയാണ്​ ആരംഭിക്കുക​. 2027 ഏപ്രിലിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ പാഠ്യപദ്ധതി സ്കൂളുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കും.

    ഇതുവഴി പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അക്കാദമിക്, നോൺ-അക്കാദമിക് മേഖലകളിലായി വലിയ തോതിലുള്ള നിയമന പ്രക്രിയ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും. യു.എ.ഇയോടുള്ള ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ വികസന പദ്ധതിയെന്നും വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിനുള്ള കഴിവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും വുഡ്​ലം എജ്യുക്കേഷന്റെ സ്ഥാപകനും മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടറുമായ നൗഫൽ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ വുഡ്​ലം എജ്യുക്കേഷൻ പ്രതിഞജാബദ്ധമാണെന്ന്​ വുഡ്​ലം എജ്യുക്കേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ ഡോ. ജോൺ ബ്രൗൺ പറഞ്ഞു.

    2017ൽ അജ്മാനിൽ ആരംഭിച്ച വുഡ്​ലം എജ്യുക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്​ കീഴിൽ നിലവിൽ 6 ഇന്ത്യൻ പാഠ്യപദ്ധതി സ്കൂളുകൾ, 3 ബ്രിട്ടീഷ് പാഠ്യപദ്ധതി സ്കൂളുകൾ, 1 അമേരിക്കൻ പാഠ്യപദ്ധതി സ്കൂൾ, 2 നഴ്സറികൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്​. 20,000ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം 3,000 ജീവനക്കാരുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും രണ്ട് സി.ബി.എസ്​.ഇ സ്കൂളുകൾ വഴി ഗ്രൂപ്പ്​ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:#gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Woodlum Education to open eight new schools
    Next Story
    X