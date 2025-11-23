Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    23 Nov 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    23 Nov 2025 12:29 PM IST

    വു​ഡ്‌​ലം ഇ​ന്‍റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റാ​ഫ്‌ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    വു​ഡ്‌​ലം ഇ​ന്‍റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റാ​ഫ്‌ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    വു​ഡ്‌​ലം ഇ​ന്‍റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റാ​ഫ്‌ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്നു. സി.​ഇ.​ഒ അ​സ്മാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ഡോ. ​ജോ​ൺ ബ്രൗ​ൺ, എ​ട്ട്​ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    ഷാ​ർ​ജ: വു​ഡ്‌​ലം ഇ​ന്‍റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റാ​ഫ്‌ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് (ഒ​ഡാ​സി​യ) സീ​സ​ൺ-3​ക്ക്​ ​ തു​ട​ക്കം. ഖി​സൈ​സി​ലെ വു​ഡ്‌​ലം പാ​ർ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മീ​റ്റ്​​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. സി.​ഇ.​ഒ അ​സ്മാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ മീ​റ്റി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ മീ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത, ആ​രോ​ഗ്യം, സ​ജീ​വ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​റി​വ്, വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യം എ​ന്നി​വ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ൽ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യം വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ മീ​റ്റി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വു​ഡ്‌​ലം സ്കൂ​ൾ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, സ​മൂ​ഹ വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ജോ​ൺ ബ്രൗ​ൺ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ട്ട്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 2,600ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വോ​ളി​ബാ​ൾ, ബാ​സ്ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ന​വം​ബ​ർ 22, 29, ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റ്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ മീ​റ്റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​നാ​ണ്​ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ ഫി​നാ​​ലെ.

