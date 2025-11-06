Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Nov 2025 6:58 AM IST
    6 Nov 2025 6:58 AM IST

    വനിത കലാസാഹിതി ഷാർജ വാർഷിക സമ്മേളനം

    വനിത കലാസാഹിതി ഷാർജ വാർഷിക സമ്മേളനം
    ഷാ​ർ​ജ: വ​നി​ത​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യു​മാ​യ പി.​പി സു​നീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഫി മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ബി ബൈ​ജു, ന​മി​ത സു​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യും മി​നി സു​ഭാ​ഷ്, രാ​ഖി ഷാ​ജി, ജൂ​ബി ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സീ​ഡി​യ​വും സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി യു.​എ.​ഇ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വി​ൽ‌​സ​ൺ തോ​മ​സ്, സ​ഹ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പ്ര​ദീ​ഷ് ചി​ത​റ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ഭാ​ഷ് ദാ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ശ​ങ്ക​ർ, വ​നി​ത ക​ലാ​സാ​ഹി​തി യു.​എ.​ഇ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പ്ര​ശാ​ന്ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​മി​ഷ ഷാ​ജി, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ത്മ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​മൃ​ത ഷൈ​ൻ(​പ്ര​സി), രാ​ഖി ഷാ​ജി (വൈ​സ് പ്ര​സി), ബെ​ൻ​സി ജി​ബി (സെ​ക്ര), മീ​ര രാ​ജ്കു​മാ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര), ജൂ​ബി ര​ഞ്ജി​ത്ത് (ട്ര​ഷ), സ​ജീ​ഷ സ​ന്ദീ​പ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും 23 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വി​നെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

