Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദിബ്ബ അൽ ഹിസനിൽ വനിത...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 April 2026 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 8:43 AM IST

    ദിബ്ബ അൽ ഹിസനിൽ വനിത ബീച്ച്​ പാർക്ക്​ സജ്ജം

    text_fields
    bookmark_border
    നിർമാണം പൂർത്തിയായതായി ഷാർജ പൊതുമരാമത്ത്​ വകുപ്പ്​
    ദിബ്ബ അൽ ഹിസനിൽ വനിത ബീച്ച്​ പാർക്ക്​ സജ്ജം
    cancel
    camera_alt

    ദിബ്ബ അൽ ഹിസനിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയായ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ബീച്ച്​

    ഷാർജ: എമിറ്റേിലെ ദിബ്ബ അൽ ഹിസനിൽ 6,350 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വനിതകൾക്ക്​ വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള ബീച്ച്​ പാർക്കിന്‍റെ​ നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ച്​ ഷാർജ പൊതുമരാമത്ത്​ വകുപ്പ്​. സ്ത്രീകളുടെ വിനോദ, സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പുതിയ ബീച്ച്​ പാർക്കിന്‍റെ നിർമാണം​.

    സാമൂഹികവും കായികപരവും വിനോദപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സംയോജിതമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട്​ വിഭാഗങ്ങളുള്ള കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നിർമാണം ഉൾകൊള്ളുന്നതാണ്​ ബീച്ച്​ വികസന പദ്ധതി. ഫിറ്റ്‌നസ് ഹാൾ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹാൾ, കഫേ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകൾ, ക്ലിനിക്, പ്രാർഥന മുറി, ഗാർഡ്​ റൂമുകൾ എന്നിവയാണ്​ കെട്ടിടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ. കായിക, വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സുരക്ഷിതമായ റബർ ഷീറ്റ്​ പാകിയ തറയോട്​ കൂടിയ തണലുള്ള കളിസ്ഥലം, വാട്ടർഫ്രണ്ട്​ വരെ നീളുന്ന റബർ ജോഗിങ്​ ട്രാക്ക്​ എന്നിവ സജ്ജമാണ്​​. ശക്​തമായ തിരയിൽ നിന്ന്​ ബീച്ചിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 200 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കരിങ്കൽ ഭിത്തിയും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാനായി മൂന്ന്​ മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്​ വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്​. കൂടാതെ ലൈഫ്​ ഗാർഡുകൾക്കുള്ള ടവറുകളും കുളിക്കാനുള്ള സ്​ഥലവും സർവിസ്​ റൂമുകളും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:womenDibba Al HisnBeach Park
    News Summary - Women's beach park ready in Dibba Al Hisn
    Similar News
    Next Story
    X