    6 Dec 2025 8:40 PM IST
    6 Dec 2025 8:40 PM IST

    സുഹൃത്തിന്‍റെ പാസ്​പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച്​ മയക്കുമരുന്ന്​ വാങ്ങി​; യുവതിക്ക്​ ജയിൽശിക്ഷ

    -ഏഷ്യൻ യുവതിക്കാണ്​ മൂന്ന്​ മാസം തടവ്​ ശിക്ഷ
    സുഹൃത്തിന്‍റെ പാസ്​പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച്​ മയക്കുമരുന്ന്​ വാങ്ങി​; യുവതിക്ക്​ ജയിൽശിക്ഷ
    ദുബൈ: മയക്കുമരുന്ന്​ കലർത്തിയ പേപ്പറുകൾ അടങ്ങിയ പാർസൽ വാങ്ങാൻ സുഹൃത്തിന്‍റെ പാസ്​പോർട്ട്​ കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന കേസിൽ യുവതിക്ക്​ മൂന്നു മാസം തടവ്​ ശിക്ഷ. ഏഷ്യൻ വംശജയായ യുവതിക്കാണ്​ ദുബൈ ക്രിമിനൽ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്​. ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക്​ ശേഷം ​പ്രതിയെ നാടുകടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന്​ ബോധ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ സുഹൃത്തിനെ കേസിൽ കോടതി വെറുതെവിട്ടു.

    ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ആണ്​ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്​. യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തു നിന്ന്​ എത്തിയ പാർസലിൽ കസ്റ്റംസ്​ ഇൻസ്​പെക്ടർക്ക്​ സംശയം തോന്നുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്​ പാർസൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന്​ കലർന്ന പേപ്പറുകളാണെന്ന്​ വ്യക്​തമായി. പിന്നാലെ പാർസൽ ഓർഡർ ചെയ്ത യുവതിക്കെതിരെ അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ പാർസൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന്​ വിവരം അറിയിച്ചതിനനുസരിച്ച്​ യുവതി പാർസൽ വാങ്ങാനായി ഓഫിസിൽ എത്തുകയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സുഹൃത്തിന്‍റെ പാസ്​പോർട്ട്​ കോപ്പി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഇതോടെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റംസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യുവതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ്​ പാസ്​പോർട്ട്​ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തിന്‍റേതാണെന്ന്​ വ്യക്​തമായത്​. ഇതോടെ സുഹൃത്തിനേയും കസ്റ്റംസ്​ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. തനിക്ക്​ ഇക്കാര്യം അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു സുഹൃത്തിന്‍റെ മൊഴി. അടുത്തിടെയാണ്​ പ്രതിയെ പരിചയപ്പെട്ടത്​. യു.എ.ഇയിൽ റീ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനായാണ്​ വിസിറ്റ്​ വിസക്കായാണ്​ യുവതിക്ക്​ തന്‍റെ പാസ്​പോർട്ടിന്‍റെ കോപ്പി നൽകിയത്​.

    ഇത്​ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിച്ച പ്രതി മയക്കുമരുന്ന്​ വാങ്ങുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, പാർസൽ തന്‍റേതല്ലെന്നും ജുമൈറയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്​ പ്രകാരമാണ്​ പാർസൽ വാങ്ങിയതെന്നും അവകാ​ശപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത്​ നിന്ന്​ എത്തിയ പുസ്തകമാണ്​ പാർസലിൽ എന്നാണ്​ ഇയാൾ അറിയിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രതി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.

    News Summary - Woman sentenced to prison for buying drugs using friend's passport
