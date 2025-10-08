Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:19 AM IST

    വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചി​ല്ല; കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വി​ല്ല വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യെ​ടു​ത്ത വാ​യ്പാ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ 8,12,500 ദി​ര്‍ഹം ബാ​ങ്കി​ന് തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ യു​വ​തി​യോ​ട്​ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20,000 ദി​ര്‍ഹ​വും കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​തു മു​ത​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ തു​ക​യും കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഈ ​തു​ക​യു​ടെ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. യു​വ​തി പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി 2023ലാ​ണ് ബാ​ങ്ക്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. 32,500 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ മാ​സ​വും യു​വ​തി അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വാ​യ്പാ​തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് 9,20,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ബാ​ങ്ക് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കീ​ഴ്‌​കോ​ട​തി യു​വ​തി​യോ​ട് വാ​യ്പാ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 7,15000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 10,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളും അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പീ​ല്‍ കോ​ട​തി വാ​യ്പാ കു​ടി​ശ്ശി​ക 8,12,500 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം 20,000 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യും വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചു ന​ല്‍കി.

    അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​തി​നെ​തി​രെ യു​വ​തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​യ്പാ ത​വ​ണ​ക​ള്‍ താ​ന്‍ അ​ട​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി തെ​റ്റാ​യാ​ണ് കു​ടി​ശ്ശി​ക​ത്തു​ക കൂ​ട്ടി​യ​തെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യു​ടെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ല്‍, കോ​ട​തി യു​വ​തി​യു​ടെ എ​ല്ലാ വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ത​ള്ളു​ക​യും വാ​യ്പാ​തി​രി​ച്ച​ട​വി​ല്‍ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും അ​പ്പീ​ല്‍ കോ​ട​തി വി​ധി ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

