Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:23 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:23 PM IST

    മയക്കുമരുന്ന്​ ഉപയോഗിച്ച്​ പൊലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി; ദുബൈയിൽ യുവതിക്ക്​ പിഴയും നാടുകടത്തലും

    drugs crime 09897
    ദുബൈ: അപ്പാർട്ട്മെന്‍റിന്‍റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്​ പൊലീസിനെ വിളിച്ച യുവതി മയക്കുമരുന്ന്​ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. സംഭവം കേസായതോടെ പിഴയടക്കാനും നാടുകടത്താനും കോടതി വിധിച്ചു.

    27കാരിയായ അറബ്​ യുവതിക്കെതിരെയാണ്​ കേസ്​ ചുമത്തിയത്​. അപ്പാർട്ട്​മെന്‍റിനകത്ത്​ അകപ്പെട്ടതായി ഇവർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയന്തരമായി മെഡിക്കൽ സഹായം വേണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ച്​ അധികൃതർ വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നപ്പോൾ യുവതിയെ സമനിലതെറ്റിയ രൂപത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

    മദ്യത്തിന്‍റെ ഗന്ധം അപ്പാർട്ട്മെന്‍റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അധികൃതർക്ക്​ സംശയം തോന്നി. തുടർന്ന്​ ഇവരെ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും തുടർന്ന്​ മൂത്ര പരിശോധന നടത്തുകയുമായിരുന്നു. ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ ഫോറൻസിക്​ വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധനയിൽ യു.എ.ഇയിൽ നിയന്ത്രണമുള്ള വിഭാഗത്തിൽപെട്ട മയക്കുമരുന്ന്​ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    മയക്കുമരുന്ന്​ ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്​ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമായാണ്​ മയക്കുമരുന്ന്​ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അതിനുശേഷമുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഓർമയില്ലെന്നുമാണ്​ ഇവർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്​.

    ക്രിമിനൽ കോടതിയിലെത്തിയ ​കേസിൽ മയക്കുമരുന്ന്​ ഉപയോഗത്തിന്​ 5,000 ദിർഹം പിഴ അടയ്ക്കാൻ കോടതി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അപ്പീലിൽ കൂടുതൽ ശക്​തമായ ശിക്ഷാ നടപടിക്ക്​ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്​ അപ്പീൽ കോടതി പിഴ നിലനിർത്തിയതിനൊപ്പം നാടുകടത്തലും കൂടി വിധിച്ചു.

    TAGS:Dubaideporteddubai newsPoliceDrug Caseapartmentarab womanWoman fined
