Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 7:24 AM IST

    സ്ത്രീ​യെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച്​ പ​ണം​ത​ട്ടി; 40,900 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​ത​യെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത 40,900 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി​ച്ച്​ കോ​ട​തി. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ ഒ​രു ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി 40900 ദി​ര്‍ഹം ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി താ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​തു​ക തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച കോ​ട​തി ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് മൂ​ന്നു​മാ​സം ത​ട​വും വി​ധി​ച്ചു. ശി​ക്ഷ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും പ്ര​തി​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​ണം. പ്ര​തി​ക​ള്‍ മു​മ്പും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ര്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം ബു​ര്‍ദു​ബൈ ഡി​റ്റ​ന്‍ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ലും അ​ല്‍ ഖു​സൈ​സ് ഡി​റ്റ​ന്‍ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ലും ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി​രേ​ഖ​ക​ള്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
