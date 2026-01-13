Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Jan 2026 9:16 AM IST
    13 Jan 2026 9:16 AM IST

    ദുബൈയുടെ പൈതൃകം ആഘോഷമാക്കാൻ ‘വുൽഫ സീസൺ’

    റ​മ​ദാ​ൻ, പെ​രു​ന്നാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​​ പ​രി​പാ​ടി
    ദുബൈയുടെ പൈതൃകം ആഘോഷമാക്കാൻ ‘വുൽഫ സീസൺ’
    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​ക​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​വും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ‘വു​ൽ​ഫ സീ​സ​ൺ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തി​യ പ​രി​പാ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. പ​രി​ച​യം, അ​ടു​പ്പം എ​ന്ന​ല്ലൊം അ​ർ​ഥ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷാ പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്​ ‘വു​ൽ​ഫ’. ദു​ബൈ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ശൈ​ഖ ല​ത്തീ​ഫ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം ന​യി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി റ​മ​ദാ​ൻ, ഹ​ഖ്​ അ​ൽ ലൈ​ല, ഈ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ 30 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 50ല​ധി​കം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​തി​ഥ്യം, സ​മൂ​ഹ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​മാ​റാ​ത്തി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ വു​ൽ​ഫ സീ​സ​ണി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പാ​ര​മ്പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ദു​ബൈ​യി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​വ​രു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഐ​ക്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.​

    പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, സ​മൂ​ഹ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​ന്നി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ വു​ൽ​ഫ സീ​സ​ണെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ ല​ത്തീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി റ​മ​ദാ​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള ശ​അ​ബാ​ൻ 15നാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഹ​ഖ്​ അ​ൽ ലൈ​ല പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റ​ബ്​ ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​ണ​ത്.

    News Summary - ‘Wolf Season’ to celebrate Dubai’s heritage
