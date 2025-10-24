Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡ​ബ്ല്യൂ.​എം.​സി ഫു​ജൈ​റ പ്രോ​വി​ന്‍സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഡ​ബ്ല്യൂ.​എം.​സി ഫു​ജൈ​റ പ്രോ​വി​ന്‍സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
     ഡ​ബ്ല്യൂ.​എം.​സി ഫു​ജൈ​റ പ്രോ​വി​ന്‍സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    ഫു​ജൈ​റ: വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ (ഡ​ബ്ല്യൂ.​എം.​സി) ഫു​ജൈ​റ പ്രോ​വി​ന്‍സ് ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ക​ല്‍ബ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ബി​നോ​യ്‌ ഫി​ലി​പ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ഷ​ബീ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ബു മു​സ്ത​ഫ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ്​ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ജി​ത്‌ കു​മാ​ര്‍ ഗോ​പി​നാ​ഥ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം സു​ജി​ത് വ​ര്‍ഗീ​സ്‌, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ.​വി സെ​റീ​ന, ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ന്‍ യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എം. മു​ഫീ​ദ്, വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ (അ​ഡ്മി​ന്‍) ജോ​വി​ന്‍ ജോ​ബ്‌ ചീ​രാ​ന്‍, ബി​നോ​യ് വ​ര്‍ഗീ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ബി​നോ​യ് വ​ര്‍ഗീ​സ്‌, മ​നോ​ജ്‌ ബാ​രി​ക്കാ​ട്, സെ​റീ​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​വും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടേ​കി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    X