    U.A.E
    date_range 27 Sept 2025 6:57 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 6:57 AM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ദു​ബൈ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ.​ബ്ല്യു.​എം.​സി) ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ‘ആ​ർ​പ്പോ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ൽ ബോ​ൾ റൂ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സി​നി​മ​താ​രം അ​നു സി​താ​ര മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ലാ​ൽ ഭാ​സ്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഐ​സ​ക് ജോ​ൺ പ​ട്ടാ​ണി​പ​റ​മ്പി​ൽ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബേ​ബി മാ​ത്യു സോ​മ​തീ​രം, ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എ​സ്. ബി​ജു​കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബേ​ബി വ​ർ​ഗീ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ധീ​ർ പോ​യ്യാ​രാ, അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക് തൈ​ക്ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്‍റെ ‘ബീ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് ദു​ബൈ’ സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി ആ​ർ. ഹ​രി​കു​മാ​ർ ന​ട​ത്തി. ഓ​ണം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ബു മു​ഹ​മ​ദ്, ചാ​ൾ​സ് പോ​ൾ, വി.​സി. ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​സ്ഥ​ർ ഐ​സ​ക്, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വി​നേ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ, ജൂ​ഡി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, റാ​ണി സു​ധീ​ർ, ല​ക്ഷ്മി ലാ​ൽ, മി​ലാ​ന അ​ജി​ത്, ദു​ബൈ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് യൂ​ത്ത് വി​ങ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​രു​ന്ധ​തി ലാ​ൽ, ഷെ​ഷാ​ദ് മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ധീ​ർ നാ​യ​ർ, മേ​രാ ബേ​ബി, ആ​ശ ചാ​ൾ​സ്, ആ​ൻ ജൂ​ഡി​ൻ, സ​ച്ചി​ൻ സ​ജു, പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലി​ജി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കൊ​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.c

