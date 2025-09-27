ഡബ്ല്യു.എം.സി ദുബൈ പ്രൊവിൻസ് ഓണാഘോഷംtext_fields
ദുബൈ: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ (ഡ.ബ്ല്യു.എം.സി) ദുബൈ പ്രൊവിൻസ് ‘ആർപ്പോ 2025’ എന്ന പേരിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടൽ ബോൾ റൂമിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. സിനിമതാരം അനു സിതാര മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു. ദുബൈ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് ലാൽ ഭാസ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡബ്ല്യു.എം.സി. ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപറമ്പിൽ, ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മാത്യു സോമതീരം, ദുബൈ പ്രൊവിൻസ് ചെയർമാൻ വി.എസ്. ബിജുകുമാർ, സെക്രട്ടറി ബേബി വർഗീസ്, ട്രഷറർ സുധീർ പോയ്യാരാ, അഡ്വ. ഹാഷിക് തൈക്കണ്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.
ദുബൈ പ്രൊവിൻസിന്റെ ‘ബീറ്റ്സ് ഓഫ് ദുബൈ’ സംഗീത ബാൻഡിന്റെ ലോഞ്ചിങ് പ്രമുഖ വ്യവസായി ആർ. ഹരികുമാർ നടത്തി. ഓണം കൺവീനർ ഷിബു മുഹമദ്, ചാൾസ് പോൾ, വി.സി. ഷാഹുൽ ഹമീദ്, വിമൻസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് എസ്ഥർ ഐസക്, മിഡിലീസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ വിനേഷ് മോഹൻ, ജൂഡിൻ ഫെർണാണ്ടസ്, റാണി സുധീർ, ലക്ഷ്മി ലാൽ, മിലാന അജിത്, ദുബൈ പ്രൊവിൻസ് യൂത്ത് വിങ് പ്രതിനിധികളായ അരുന്ധതി ലാൽ, ഷെഷാദ് മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ സുധീർ നായർ, മേരാ ബേബി, ആശ ചാൾസ്, ആൻ ജൂഡിൻ, സച്ചിൻ സജു, പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ലിജിൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, കൊട്ടിപ്പാട്ട്, ഓണസദ്യ എന്നിവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു.c
