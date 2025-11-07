Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:48 AM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ​ഐ​ൻ ​പ്രോ​വി​ൻ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) അ​ലൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​​ന്‍റ്​ ഡോ. ​നി​ഷ വി​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സ്രെ​ക​ട്ട​റി ബി​ന്ദു ബോ​ബ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ അ​ഭി​ലാ​ഷ് പു​തു​ക്കാ​ട് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. പ്രോ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജാ​ന​റ്റ് വ​ർ​ഗീ​സും ട്ര​ഷ​റ​ർ റോ​ഷി​ൻ ആ​ന്‍റ​ണി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്,​ ഡോ. ​നെ​വി​ൻ, ഡോ. ​സോ​ണി സൗ​മ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ത​നാ​ര്‍ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ലേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ന്‍റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​റ ക​ലാം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

