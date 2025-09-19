ഡബ്ല്യു.എം.സി അൽഐൻ പ്രൊവിൻസ് ഓണാഘോഷം

ഡബ്ല്യു.എം.സി അൽഐൻ പ്രൊവിൻസ് ഓണാഘോഷംtext_fields
അൽഐൻ: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ (ഡബ്ല്യു.എം.സി) അൽഐൻ പ്രൊവിൻസ് അൽ തവാം റിക്രിയേഷൻ സെന്ററിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡബ്ല്യു.എം.സി ഗ്ലോബൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ വർഗീസ് പനക്കൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് ജാനറ്റ് വർഗീസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഡബ്ല്യു.എം.സി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് വിനീഷ് മോഹൻ ഓണസന്ദേശം നൽകി. അൽഐൻ ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെന്റർ ഭാരവാഹികളായ റസ്സൽ മുഹമ്മദ് സാലെ, സന്തോഷ്, സലാം, ഡബ്ല്യു.എം.സി ഭാരവാഹികളായ സി.യു. മത്തായി, രാജീവ് കുമാർ, ലാൽ ഭാസ്കർ, ശാന്ത പോൾ, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ മൊയ്തീൻ എന്നിവർ ഓണാശംസകൾ നൽകി. വൈസ് ചെയർമാൻ തോമസ് ജോൺ സ്വാഗതവും വിമൻസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. നിഷ വിജി നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാതിര, ഓണപ്പാട്ട്, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, വടംവലി, ഓണക്കളികൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ ആഘോഷങ്ങളുടെ മാറ്റുകൂട്ടി. ഭാരവാഹികളായ റോഷൻ ആന്റണി, ബിജു ആന്റണി, സാം വർഗീസ്, റാണി ലിജേഷ്, ബിന്ദു ബോബൻ, രാജീവ്, ശൈലേഷ്,സമീറ നാസർ എന്നിവർ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register