Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡബ്ല്യു.എം.സി അൽഐൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:45 AM IST

    ഡബ്ല്യു.എം.സി അൽഐൻ പ്രൊവിൻസ് ഓണാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡബ്ല്യു.എം.സി അൽഐൻ പ്രൊവിൻസ് ഓണാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ​ഐ​ൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷത്തിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് അ​ൽ ത​വാം റി​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ന​ക്ക​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജാ​ന​റ്റ് വ​ർ​ഗീ​സി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​നീ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ൽ​ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​സ്സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലെ, സ​ന്തോ​ഷ്, സ​ലാം, ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​യു. മ​ത്താ​യി, രാ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ, ലാ​ൽ ഭാ​സ്ക​ർ, ശാ​ന്ത പോ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്‌​തീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ ന​ൽ​കി. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​നി​ഷ വി​ജി ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റോ​ഷ​ൻ ആ​ന്‍റ​ണി, ബി​ജു ആ​ന്‍റ​ണി, സാം ​വ​ർ​ഗീ​സ്, റാ​ണി ലി​ജേ​ഷ്, ബി​ന്ദു ബോ​ബ​ൻ, രാ​ജീ​വ്, ശൈ​ലേ​ഷ്,സ​മീ​റ നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Onam Celebration
    News Summary - WMC Al Ain Province Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X