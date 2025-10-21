Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Oct 2025 7:09 PM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 7:09 PM IST

    ദുബൈയിൽ ശൈത്യകാല ക്യാമ്പിങ്: പെർമിറ്റിന്​​ അപേക്ഷിക്കാം

    -അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴി
    ദുബൈയിൽ ശൈത്യകാല ക്യാമ്പിങ്: പെർമിറ്റിന്​​ അപേക്ഷിക്കാം
    ദുബൈ: ശൈത്യകാലത്തിന്​ മുന്നോടിയായി എമിറേറ്റിലെ മരുഭൂമികളിൽ താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിങ്​ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്​ പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. അപേക്ഷകൾ​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ wintercamp.dm.gov.ae വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴിയാണ്​ ​സമർപ്പിക്കേണ്ടത്​.

    മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വൈബ്​സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച്​ ‘ടെമ്പററി വിന്‍റർ ക്യാമ്പ്​ പെർമിറ്റ്​ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവിസ്​’ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കണം. ദുബൈ നൗ ആപ്​ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർ യു.എ.ഇ പാസ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. വ്യക്​തിപരമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള താൽക്കാലിക പെർമിറ്റായിരിക്കും അനുവദിക്കുക.

    ക്യാമ്പിങ്​ സീസണിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുസരിച്ച്​ നവംബർ ഒന്ന്​ മുതൽ അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ വരെയായിരിക്കും പെർമി​റ്റ്​ നൽകുക. ചുരുങ്ങിയത്​ മൂന്നു മാസത്തേക്കും പരമാവധി ആറു മാസത്തേക്കുമായിരിക്കും പെർമിറ്റ്​. കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഉപയോഗത്തിന്​ മാത്രമായിരിക്കും പെർമിറ്റ്​ അനുവദിക്കുകയെന്നും ഹോട്ടലുകൾക്കോ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കോ വാടകക്ക്​ എടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്​തമാക്കി.

    ആവശ്യമായ രേഖകൾ

    1. അപേക്ഷകന്‍റെ പാസ്​പോർട്ട്​ കോപ്പി

    2. അപേക്ഷകന്‍റെ ഫാമിലി ബുക്കിന്‍റെ കോപ്പി

    3. തുക റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി​ ഐബാൻ നമ്പർ, ബാങ്കിന്‍റെ പേര്​, അക്കൗണ്ട്​ ഉടമയുടെ പേര്​ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ബാങ്ക്​ വിവരങ്ങൾ

    പെർമിറ്റിന്‍റെ കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതിനും പെർമിറ്റ്​ നീട്ടുന്നതിനും ഇൻഷുറൻസ്​ തുക റീഫണ്ട്​ ചെയ്യുന്നതിനുമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വെബ്​സൈറ്റ്​ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അപേക്ഷകയും ഒപ്പം സമർപ്പിച്ച രേഖകളും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പെർമിറ്റ്​ അനുവദിക്കുക. അൽ അവീറിലാണ്​ താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിങ്​ സ്ഥലം​.

    വ്യക്​തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ശൈത്യകാലത്ത്​ ദുബൈയുടെ മരുഭൂമികൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ്​ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. ഉയർന്ന സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി പെർമിറ്റുകളിൽ ക്യാമ്പിന്‍റെ പരിധി കൃത്യമായി ​സൂചിപ്പിക്കും.

    നിവാസികൾക്ക്​ ​പെർമിറ്റുള്ളവർക്ക്​ അനുവദിച്ച​ സ്ഥലത്ത്​ ക്യാമ്പ്​ നടത്താം​. എന്നാൽ, എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും ചുറ്റുവേലി കെട്ടി വേർതിരിക്കണം. അനുമതി പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള അനധികൃത ഉപയോഗമോ ഘടനകളോ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

    TAGS:dubai newsdubai municipalitywinter campingpermit onlineDesert camp
