Madhyamam
    30 Jan 2026 6:57 AM IST
    30 Jan 2026 6:57 AM IST

    സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ

    സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ
    സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, ജ​സീ​ല ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഷം​സീ​ർ, അ​സീ​മ മ​ർ​സൂ​ഖ്, ഹു​സ്ന ഹു​സൈ​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് ചേ​ര​ങ്ങ​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം, ന​സ്രു​ദ്ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ആ​ദി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജി​ല്ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും തൃ​ശൂ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും മ​ല​പ്പു​റം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ അ​വീ​ർ പേ​സ് സ്പ്രി​ങ്‌ ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ സ​ർ​ഗ​ധാ​ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​വ​ർ:

    ഉ​പ​ന്യാ​സം മ​ല​യാ​ളം - ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഫി​റോ​സ് എ​ള​യേ​ട​ത്ത് (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ), ജ​സീ​ല ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സാ​ജി​ത ഫൈ​സ​ൽ, അ​സീ​മാ മ​ർ​സൂ​ഖ് (സ്ത്രീ​ക​ൾ), ഉ​പ​ന്യാ​സം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് - ഷം​സീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ), അ​സീ​മാ മ​ർ​സൂ​ഖ്, ഫാ​ത്തി​മ റ​യ, ഫാ​ത്തി​മ റാ​ഷ (സ്ത്രീ​ക​ൾ), ക​ഥ ര​ച​ന - ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, ഫി​റോ​സ് എ​ള​യേ​ട​ത്ത്, സ​ലിം ചാ​മ​ക്കാ​ല (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ), ഹു​സ്ന ഹു​സ്സൈ​ൻ, ഷ​മീ​ന, ഷ​ഫ്‌​ന ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ (സ്ത്രീ​ക​ൾ)

    ക​വി​ത ര​ച​ന - റ​ഫീ​ഖ് ചേ​രി​ങ്ങ​ൽ, സി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ), ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം, ഷ​ഫ്‌​ന ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, ഹ​സ്ന ഉ​സ്മാ​ൻ (സ്ത്രീ​ക​ൾ), മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ര​ച​ന -ന​സ്രു​ദീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, യാ​ഖൂ​ബ് (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ), ജ​സീ​ല ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഹു​സ്ന ഹു​സ്സൈ​ൻ, സ​ബീ​ന ഷ​മീ​ർ (സ്ത്രീ​ക​ൾ), മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ ര​ച​ന -ആ​ദി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​രി​ട്ടി, അ​നീ​സ് (ര​ണ്ടു സെ​ക്ക​ന്‍റ്) മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ഹ​നീ​ഫ് കു​മ്പ​ഡാ​ജെ (റ​ണ്ട് തേ​ർ​ഡ്) (പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ), ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം (ക​ണ്ണൂ​ർ), സു​ലേ​ഖ അ​ൻ​വ​ർ, ഇ.​കെ. ഷ​ഫ്‌​ന (സ്ത്രീ​ക​ൾ). വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന ദാ​നം സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

