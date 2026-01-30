സർഗോത്സവം രചന മത്സര വിജയികൾtext_fields
ദുബൈ: കെ.എം.സി.സി 25 വർഷമായി നടത്തിവരുന്ന സർഗോത്സവം രചന മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്ന കണ്ണൂർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും തൃശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും മലപ്പുറം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവീർ പേസ് സ്പ്രിങ് ഫീൽഡ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളോടെ ഈ വർഷത്തെ സർഗോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുമെന്ന് സംഘാടകരായ സർഗധാര ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല ആറങ്ങാടി, ജനറൽ കൺവീനർ അബ്ദുൽ കാദർ അരിപ്പാമ്പ്ര, കോഓഡിനേറ്റർ അഷ്റഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അറിയിച്ചു.
രചന മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവർ:
ഉപന്യാസം മലയാളം - നസീർ രാമന്തളി, മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ, ഫിറോസ് എളയേടത്ത് (പുരുഷന്മാർ), ജസീല ഇസ്മായിൽ, സാജിത ഫൈസൽ, അസീമാ മർസൂഖ് (സ്ത്രീകൾ), ഉപന്യാസം ഇംഗ്ലീഷ് - ഷംസീർ മുഹമ്മദാലി, മുഹമ്മദ് ജാബിർ, മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ (പുരുഷന്മാർ), അസീമാ മർസൂഖ്, ഫാത്തിമ റയ, ഫാത്തിമ റാഷ (സ്ത്രീകൾ), കഥ രചന - നസീർ രാമന്തളി, ഫിറോസ് എളയേടത്ത്, സലിം ചാമക്കാല (പുരുഷന്മാർ), ഹുസ്ന ഹുസ്സൈൻ, ഷമീന, ഷഫ്ന ഷൊർണൂർ (സ്ത്രീകൾ)
കവിത രചന - റഫീഖ് ചേരിങ്ങൽ, സി.പി. അഷ്റഫ്, മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ (പുരുഷന്മാർ), ഫാത്തിമ ഷമീം, ഷഫ്ന ഷൊർണൂർ, ഹസ്ന ഉസ്മാൻ (സ്ത്രീകൾ), മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചന -നസ്രുദീൻ മണ്ണാർക്കാട്, മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ, യാഖൂബ് (പുരുഷന്മാർ), ജസീല ഇസ്മായിൽ, ഹുസ്ന ഹുസ്സൈൻ, സബീന ഷമീർ (സ്ത്രീകൾ), മുദ്രാവാക്യ രചന -ആദിൽ, ഇബ്രാഹിം ഇരിട്ടി, അനീസ് (രണ്ടു സെക്കന്റ്) മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് തളിക്കുളം, ഹനീഫ് കുമ്പഡാജെ (റണ്ട് തേർഡ്) (പുരുഷന്മാർ), ഫാത്തിമ ഷമീം (കണ്ണൂർ), സുലേഖ അൻവർ, ഇ.കെ. ഷഫ്ന (സ്ത്രീകൾ). വിജയികൾക്ക് സമ്മാന ദാനം സമാപന പരിപാടിയിൽ നിർവഹിക്കും.
