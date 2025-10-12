‘മിറ്റ് ഓർമ’ ഉപന്യാസ മത്സര വിജയികൾtext_fields
ദുബൈ: ‘മിറ്റ് ഓർമ-25’ എം.ഐ തങ്ങൾ അനുസ്മരണ - സിമ്പോസിയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദുബൈ ഏറനാട് മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി സംഘടിപ്പിച്ച ഉപന്യാസ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം: പ്രസക്തിയും വെല്ലുവിളികളും’എന്ന വിഷയത്തിൽ റൂഷ് സഈദ്, ഷംസീർ മഹ്മൂദ്, മുഹമ്മദ് ഹബീബ് എന്നിവർ യഥാക്രമം ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനം നേടി.
ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30ന് അബുഹൈലിലെ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘മിറ്റ് ഓർമ’ എം.ഐ. തങ്ങൾ അനുസ്മരണ - സിമ്പോസിയത്തിൽ സമ്മാന വിതരണം നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഡോ. പുത്തൂർ റഹ്മാൻ, പി.കെ. അൻവർ നഹ, ഡോ. അൻവർ അമീൻ, ഷാജഹാൻ മാടമ്പാട്ട്, റഫീഖ് തിരുവള്ളൂര്, ഇസ്മായിൽ ഏറാമല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.
