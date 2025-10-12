Begin typing your search above and press return to search.
    ‘മി​റ്റ് ഓ​ർ​മ’ ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ‘മി​റ്റ് ഓ​ർ​മ’ ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ
    റൂ​ഷ്‌ സ​ഈ​ദ്, ഷം​സീ​ർ മ​ഹ്മൂ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ബീ​ബ്

    ദു​ബൈ: ‘മി​റ്റ് ഓ​ർ​മ-25’ എം.​ഐ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ - സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ‘സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യം: പ്ര​സ​ക്തി​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റൂ​ഷ്‌ സ​ഈ​ദ്, ഷം​സീ​ർ മ​ഹ്മൂ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.30ന് ​അ​ബു​ഹൈ​ലി​ലെ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘മി​റ്റ് ഓ​ർ​മ’ എം.​ഐ. ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ - സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, പി.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മാ​ട​മ്പാ​ട്ട്, റ​ഫീ​ഖ്‌ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ര്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

