Madhyamam
    17 Aug 2025 11:48 AM IST
    17 Aug 2025 11:48 AM IST

    ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ ഫ്രീ​ഡം സ്പീ​ക്കേ​ഴ്​​സ്​ മ​ത്സ​ര​​വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ ഫ്രീ​ഡം സ്പീ​ക്കേ​ഴ്​​സ്​ മ​ത്സ​ര​​വി​ജ​യി​ക​ൾ
    മാ​ർ​ക്ക​സ്​ ചെ​റി​യാ​ൻ ടി​ജോ, ഇ​സ്സ സെ​യ്​​ൻ, ബെ​നോ തോ​മ​സ്​ ബി​നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത്​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നാ​ലു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ലെ ദി ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നാ​ലാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മാ​ർ​ക്ക​സ്​ ചെ​റി​യാ​ൻ ടി​ജോ, അ​ജ്​​മാ​നി​ലെ കോ​സ്​​മോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നാ​ലാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഇ​സ്സ സെ​യ്​​ൻ, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ലെ ദി ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നാ​ലാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ബെ​നോ തോ​മ​സ്​ ബി​നു എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ദി​യാ പ്ര​ഷോ​ബ് (ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ഷാ​ർ​ജ), ദു​അ സൈ​ന​ബ് (വൈ​സ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സ്കൂ​ൾ, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ), ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ൻ നി​ര​ൻ (ദി ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​കാ​ദ​മി സ്കൂ​ൾ, ദു​ബൈ), ഫാ​ത്തി​മ സ​നി​യ്യ സ​ഫ്​​വാ​ൻ (ഗ​ൾ​ഫ്​ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ൾ, ദു​ബൈ), ജു​വാ​ൻ റ​മ​ൽ (അ​സ്പാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ഷാ​ർ​ജ), മി​ന്ന ഫാ​സി​ൽ (ദി ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ), നൈ​നി​ക സ​ഞ്ജി​ത്ത്​ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ദു​ബൈ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ അ​ഗ്ര​ഗേ​റ്റ​റാ​യ പ്രോം​ട​ക്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഡോ​ട്ട്​ കോം ​ആ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ​ മു​ഖ്യ​പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. ന​ട​രാ​ജ്, ല​ക്ഷ്വ​റി സോ​ൺ ട്രേ​ഡി​ങ്​ ഷാ​ർ​ജ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സ​ഹ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ.

