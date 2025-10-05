Begin typing your search above and press return to search.
    5 Oct 2025 8:42 AM IST
    5 Oct 2025 8:42 AM IST

    സർഗധാര സി.എച്ച്​ കലാസാഹിത്യ മത്സര വിജയികൾ

    ദു​ബൈ: സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ‘സി.​എ​ച്ച്- മ​നു​ഷ്യാ​ന്ത​സ്സി​ന്‍റെ കൊ​ടി​യ​ട​യാ​ളം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ബ​ന്ധ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷം​സി മാ​ഹി ഷാ​ർ​ജ, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം കു​വൈ​ത്ത്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ദാ​വൂ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഹാരിസ് ഇ​ല്ല​ത്ത് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​സ്ന റാ​ലി​യ, താ​ഹി​റ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ബി​ദ കു​യ്യൊ​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് ഹം​സ, ഇ.​കെ. സ​ലിം പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ക​വി​ത ര​ച​ന​യി​ൽ അ​ഫ്രു ഷ​ഹാ​ന, സു​ഫി​യാ​ൻ അ​ലി, ഹ​സ്ന റാ​ലി​യ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​രം ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ഗ​ധാ​ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ഗ​ധാ​ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

