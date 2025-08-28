‘നോർക്ക കെയർ’ പദ്ധതിയെ പിന്തുണക്കും -അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻtext_fields
ദുബൈ: പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി നോർക്ക റൂട്ട്സ് നടപ്പാക്കുന്ന ‘നോർക്ക കെയർ’ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രവാസികളായ മുഴുവൻ കേരളീയരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് നോർക്ക റെസിഡന്റ്സ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. നോർക്ക കെയർ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണാർഥം ദുബൈയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.
യു.എ.ഇയിലെ കല,സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന അക്കാഫിനെപ്പോലെയുള്ള വലിയ സംഘടനകൾക്ക് പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാനുതകുന്ന പ്രവാസ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് പോൾ ടി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അക്കാഫിന് കീഴിലുള്ള നൂറോളം കോളജ് അലുമ്നികളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് നോർക്ക കെയർ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ കൺവീനറായി ബിന്ദു നായർ (ഡി.ബി കോളജ്, ശാസ്താംകോട്ട), ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കോഓഡിനേറ്ററായി വിൻസെന്റ് വലിയ വീട്ടിൽ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കൺവീനർ ബിന്ദു നായർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയെപ്പറ്റിയും നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മി അരവിന്ദ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മെംബർമാരായ ഗിരീഷ് മേനോൻ, സുനിൽ കുമാർ, വിൻസെന്റ് വലിയ വീട്ടിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈൻ ചന്ദ്രസേനൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ രാജേഷ് പിള്ള നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
