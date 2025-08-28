Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    28 Aug 2025 6:32 AM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 6:32 AM IST

    ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും -അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    പ്ര​വാ​സ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തും
    ACAF Association
    അ​ക്കാ​ഫ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്​ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ക​ല,സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​ക്കാ​ഫി​നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നു​ത​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി ​ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും അ​ക്കാ​ഫി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള നൂ​റോ​ളം കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി​ക​ളു​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ (ഡി.​ബി കോ​ള​ജ്, ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട), ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്​ വ​ലി​യ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​പ്പ​റ്റി​യും ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ല​ക്ഷ്മി അ​ര​വി​ന്ദ്, ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ് മേ​നോ​ൻ, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്​ വ​ലി​യ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X